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Хацкевич розповів про особливості підготовки Циганкова до нового сезону

13:27 117 Читать на русском
Хацкевич розповів про особливості підготовки Циганкова до нового сезону
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич визнав, що команді не вистачало Віктора Циганкова у товариських матчах на передсезонних зборах.

"Звичайно, як для самого Віктора, так і для нас, на цьому зборі його не вистачало. Тому що якийсь фундамент тут все-одно закладався. Але знаючи Віктора, йому досить і 10-12 днів, щоб підготуватися до сезону.

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Я сподіваюся, що він вже з 17 липня, коли команда розпочне другу частину підготовки, буде потихеньку працювати в групі, і ту функціональну роботу, яку потрібно зробити, він все це реалізує. У нього буде таке, що навіть десь через ігри він буде набирати свої найкращі кондиції", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.

Нагадаємо, на старті тренувального збору в Австрії, після серії проведених тестів, медичне обстеження виявило у Циганкова мікропошкодження і тому він працював за індивідуальною програмою, не зігравши жодного товариського матчу.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
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