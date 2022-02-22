"Це треба у Даші Савіної запитати. Можливо, це були якісь їхні інтимні стосунки і щось його не влаштовувало. У наших відносинах лише професіоналізм. Якщо ти відповідаєш, то граєш.

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Він, звичайно, намагався, але він – молодий хлопець. Коли він прийшов, йому 17 чи 18 років було. Грав із Аяксом, 80 тисяч на стадіоні. Але не пішло нічого далі. Продовжуй, працюй – це те, що я йому зараз раджу. Молодий хлопець. Витягти такий квиток, потрапити з Дніпра в Динамо. Тебе знову повертають...

Так, не підійшов Хацкевичу, але був Михайличенко, йому теж не підійшов. Тут прийшов взагалі найдосвідченіший тренер, який є у Європі. І ти тут не підходиш. Так, мабуть, проблема не в Хацкевичі, Михайличенку чи Луческу, а у самому Владі. Я не бачив давно Влада, але йому потрібно насамперед довести до ладу вагу. Його оточення має радити та допомагати, а не говорити, який він класний, що у нього все попереду. Це вже чотири роки кажуть.

Дівчинка каже, що він плаче, тренери незадоволені, але треба в собі покопатися та працювати, терпіти, стиснути зуби. Потрібно поважати себе насамперед, прагнути рости, а не слухати, що ти такий класний і за тобою половина Європи бігає", – цитує Хацкевича Sport.ua.

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