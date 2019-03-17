Хацкевич – про перемогу над Олімпіком: Важкі, але заслужені три очки

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що команда заслужила перемогу над Олімпіком.

"Важкий матч. Важкі три очки, але заслужені три очки.

Вербіч? Зрозуміло, що він лише тільки повернувся, вчора провів відновлювальне тренування. Ми трохи ризикували, випускаючи його. Проте він сам просив випустити його за можливістю на 10-15 хвилин перед від'їздом у збірну, щоб він сам відчув, в якому він стані.

Олімпік – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Пауза на матчі збірних? У нас залишаються три бразильці, Гармаш і Андрієвський. Ми зберемося в п'ятницю, будуть хлопці з U-21, U-19. На понеділок у нас запланований товариський матч з житомирським Поліссям", – сказав він на прес-конференції після матчу з Олімпіком.

Нагадаємо, після 22-х турів чемпіонату України Динамо посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Шахтаря на 7 очок.

Динамо перемогло Олімпік у матчі з двома пенальті