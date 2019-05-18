Хацкевич – про матч з Маріуполем: Коли немає виконавської майстерності, то ніхто вже не допоможе

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Маріуполем у 29 турі УПЛ.

"Маючи таку перевагу, за грою і за кількістю гольових моментів, треба було закінчувати перший тайм з рахунком 3:0 або 4:0, а в другій половині отримувати задоволення від гри. Але коли немає виконавської майстерності, то ніхто вже не допоможе.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Довели гру до такої кінцівки, коли йшов звичайний навал, і все могло б бути. Дуже великі претензії в плані реалізації. У плані бажання, настрою і побудови гри – все досить добре.

Стандарти ми награвали. Якщо вийшло реалізувати їх в грі, значить, все правильно зробили. Всі спрацювали дуже ефективно. Другий гол – це виконавська майстерність Циганкова", – сказав Хацкевич у коментарі офіційному Youtube-каналу Динамо.

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