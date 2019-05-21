Хацкевич – один з претендентів на посаду головного тренера Рубіна

Російський Рубін розглядає варіанти зі зміною головного тренера.

Нинішній наставник Рубіна Курбан Бердиєв, ймовірно, не захоче йти на пониження заробітної плати та покине клуб, незважаючи на ще рік чинного контракту.

Динамо розглядає варіант продовження контракту з Хацкевичем

Одним з кандидатів на посаду нового наставника казанського клубу є Олександр Хацкевич, у якого незабаром закінчиться поточний контракт з Динамо, повідомляє Sport-Express.ru.

Михайличенко може очолити Динамо замість Хацкевича, – ЗМІ

Нагадаємо, білоруський фахівець очолив "біло-синіх" влітку 2017-го року. Наразі майбутнє Хацкевича в Динамо невідоме.