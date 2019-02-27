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Хатайспор Коркішка здійснив феєричний камбек у грі з Галатасараєм, але все ж вилетів з Кубка Туреччини

15:15 200 Читать на русском
Хатайспор Коркішка здійснив феєричний камбек у грі з Галатасараєм, але все ж вилетів з Кубка Туреччини
Коркішко в матчі проти Галатарасая

У 1/4 фіналу Кубка Туреччини Хатайспор драматично поступився Галатасараю за підсумками двох поєдинків.

Кубок Туреччини , 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Хатайспор – Галатасарай – 4:2 (перший матч 0:2)

Голи: Караденіз, 59 (пен), 71 (пен), Айдін, 79, Чіпе, 89 авт) – Челік, 21, Акбаба, 53

Коркішко відзначився голом за Хатайспор в чемпіонаті Туреччини – команда українця здобула перемогу

Хатайспор Дмитра Коркішка не зміг вийти у півфінал Кубка Туреччини. Перший матч проти Галатасарая завершився перемогою стамбульців 2:0.

У матчі-відповіді гості вели 0:2, але господарі проявили неабиякий характер, забивши 4 голи у відповідь. Втім, для виходу в 1/2 фіналу цього виявилось замало – забракло ще одного влучного удару.

Коркішко вийшов у стартовому складі та був замінений у перерві. В поточному сезоні в активі 28-річного українця 2 голи.

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