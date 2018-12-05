Хазенхюттль офіційно очолив Саутгемптон

Новим головним тренером Саутгемптона офіційно став Ральф Хазенхюттль, який раніше очолював РБ Лейпциг.

Саутгемптон після звільнення Марка Х'юза визначився з новим головним тренером. Ним став екс-наставник РБ Лейпциг Ральф Хазенхюттль. Угода з новим наставником укладена на 2,5 роки, повідомляє офіційний сайт Саутгемптона.

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Нагадаємо, Саутгемптон звільнив Марка Х'юза, під керівництвом якого команда перебуває у зоні вильоту (на 18 позиції).

Хазенхюттль відомий своєю роботою в РБ Лейпциг, з яким розірвав контракт по завершенні сезону 2017/18. Австрієць приводив команду до другого місця в Бундеслізі 2016/17.