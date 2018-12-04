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Хасенхютль очолить Саутгемптон, – Sky Sports

15:59 332 Читать на русском
Хасенхютль очолить Саутгемптон, – Sky Sports
Ральф Хасенхютль / фото із соцмереж

Саутгемптон після звільнення Марка Х'юза визначився з новим головним тренером. Ним повинен стати екс-наставник РБ Лейпциг Ральф Хасенхютль.

Колишній головний тренер РБ Лейпциг Ральф Хасенхютль, найімовірніше, стане новим наставником Саутгемптона.

Очікується, що 51-річний австрієць підпише контракт на 2,5 року – до літа 2021 року. У середу Хасенхютль планує відвідати поєдинок 15 туру АПЛ Тоттенхем – Саутгемптон, інформує Sky Sports.

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Нагадаємо, Саутгемптон звільнив Марка Х'юза, під керівництвом якого команда перебуває у зоні вильоту (на 18 позиції).

Хасенхютль відомий своєю роботою в РБ Лейпциг, з яким розірвав контракт по завершенні сезону 2017/18. Австрієць приводив команду до другого місця в Бундеслізі 2016/17.

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Англія Саутгемптон Саутгемптон Трансфери Ральф Хасенхютль Ральф Хасенхютль Трансфери Чемпіонату Англії
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