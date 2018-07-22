Харт розповів про бажання покинути Манчестер Сіті

Голкіпер Манчестер Сіті Джо Харт публічно оголосив про бажання покинути клуб.

"Я хочу перейти в якийсь клуб на повноцінний контракт, думаю, це очевидно. Я робив те, що повинен був робити в попередні два сезони, тому що мені потрібна була ігрова практика, щоб зіграти на чемпіонаті світу, проте ви самі бачите, до чого це призвело.

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Я досвідчений футболіст, я грав на найвищому рівні протягом довгого часу і багато чого досяг. Мені потрібно бути важливим гравцем для клубу, гадаю, це може статися тільки після повноцінного трансферу", – цитує Харта Sky Sports.

До слова, попередні два сезони Джо Харт грав у складі Вест Хема на правах оренди.

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