toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Харт розповів про бажання покинути Манчестер Сіті

12:54 197 Читать на русском
Харт розповів про бажання покинути Манчестер Сіті
Джо Харт / Фото: ФК Вест Хем

Голкіпер Манчестер Сіті Джо Харт публічно оголосив про бажання покинути клуб.

"Я хочу перейти в якийсь клуб на повноцінний контракт, думаю, це очевидно. Я робив те, що повинен був робити в попередні два сезони, тому що мені потрібна була ігрова практика, щоб зіграти на чемпіонаті світу, проте ви самі бачите, до чого це призвело.

Міжнародний Кубок чемпіонів: Манчестер Сіті програв Борусії Д – Зінченко "привіз" пенальті

Я досвідчений футболіст, я грав на найвищому рівні протягом довгого часу і багато чого досяг. Мені потрібно бути важливим гравцем для клубу, гадаю, це може статися тільки після повноцінного трансферу", – цитує Харта Sky Sports.

До слова, попередні два сезони Джо Харт грав у складі Вест Хема на правах оренди.

Манчестер Сіті підготував 100 млн євро на П'яніча

Теги
Трансфери Манчестер Сіті Джо Харт Джо Харт Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Зоря
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук