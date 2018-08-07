Харт перейшов у Бернлі

Голкіпер Манчестер Сіті Джо Харт став гравцем представника Ліги Європи Бернлі.

Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер голкіпера Манчестер Сіті та збірної Англії Джо Харта. Контракт розрахований на 2 роки.

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Харт не потрапляв до обойми Сіті після приходу на тренерську посаду Хосепа Гвардіоли і віддавався в оренду в Торіно та Вест Хем. Також голкіпер не потрапив до заявки збірної Англії на чемпіонат світу-2018, де "три леви" без нього дійшли до півфіналу турніру.

Нагадаємо, цього сезону Бернлі бере участь у Лізі Європи. В четвер підопічні Шона Дайча зіграють проти Істанбул Башакшехір.

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