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Харт може перейти в Астон Віллу

10:02 118 Читать на русском
Харт може перейти в Астон Віллу
Джо Харт / Reuters

Колишній голкіпер збірної Англії Джо Харт може змінити Бернлі на бірмінгемську Астон Віллу.

Досвідчений воротар – головний кандидат на перехід до табору "вілланів", стверджує Daily Mail.

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Тренерський штаб бірмінгемців розпочав пошуки кіпера через травму основного на цій позиції Тома Хітона. Він вилетів до кінця сезону через травму. Харт має ще півроку за контрактом із Бернлі, тому його трансфер не повинен стати затратним.

Джо Харт перебрався на Терф Мур влітку 2018-го, але в ході минулого сезону програв конкуренцію за місце в основі якраз Хітону. У сезоні 2019/20 в активі екс-кіпера Манчестер Сіті лише 1 матч у Кубку ліги.

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Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Джо Харт Джо Харт Том Хітон Том Хітон Астон Вілла Астон Вілла Бернлі Бернлі
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