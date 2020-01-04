Харт може перейти в Астон Віллу

Колишній голкіпер збірної Англії Джо Харт може змінити Бернлі на бірмінгемську Астон Віллу.

Досвідчений воротар – головний кандидат на перехід до табору "вілланів", стверджує Daily Mail.

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Тренерський штаб бірмінгемців розпочав пошуки кіпера через травму основного на цій позиції Тома Хітона. Він вилетів до кінця сезону через травму. Харт має ще півроку за контрактом із Бернлі, тому його трансфер не повинен стати затратним.

Джо Харт перебрався на Терф Мур влітку 2018-го, але в ході минулого сезону програв конкуренцію за місце в основі якраз Хітону. У сезоні 2019/20 в активі екс-кіпера Манчестер Сіті лише 1 матч у Кубку ліги.

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