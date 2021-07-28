Селтік веде переговори з Тоттенхемом щодо трансферу Харта, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Голкіпер найбільше запам'ятався виступами у складі Манчестер Сіті, в який перебрався ще у 2006 році, але неодноразово вирушав у оренди (Шрусбері Таун, Транмер, Блекпул, Бірмінгем, Торіно та Вест Хем). У 2018 році Харт перебрався до Бернлі, а через 2 роки став гравцем Тоттенхема.

У минулому сезоні Джо відіграв у 10 матчах у складі "шпор" в усіх змаганнях, пропустивши 8 голів та 5 разів втримав свої ворота на замку.

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