"Він сказав круту річ: "Зараз у мене в Чемпіоншипі 200 матчів, і коли мій син через 5-7 років запитає про найкращий момент у кар'єрі, я можу сказати, що зіграв вже 300-350 ігор тут. Або я прийняв виклик, перейшов в серйозний клуб і через 2 роки можу грати разом з Металістом в Лізі чемпіонів проти найкращих клубів світу".

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Гроші – не його основна мотивація. Це реальна історія, а не агентські бла-бла-бла. Всі англійські бюджети – і АПЛ, і Чемпіоншипу – відкриті. Остання зарплата Харріса – 17 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. На руки – близько 10 тисяч фунтів на тиждень.

З усвідомленням того, що Металіст відновлюється і буде великим клубом, у Першій лізі про такі суми ми не могли говорити. Я йому пояснив, що принаймні зараз ми не можемо розраховувати на такі гроші. Мені сподобався фідбек футболіста, він сприймає це як виклик", – сказав Білейчук в ефірі You-tube-каналу Бомбардир.

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