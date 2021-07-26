Титулована українська фехтувальниця несподівано поступилася у першому поєдинку олімпійських жіночих змагань з фехтування на шаблях представниці Китаю Ян Хенью (12:15) і покинула змагання. Після бою вона оголосила, що ставить кар'єру на паузу.

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"Чи розчарувала саму себе? Так. Чи почуваюся слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось крім мене? Ні. Ми господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями... Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною... "Чи зможу я заробити медаль?", "А мені ж так вона ПОТРІБНА!", "Олю, ти повинна привезти ЗОЛОТУ медаль!", "Олю, ти найсильніша і виграєш золото в Токіо", – чула я і не один десяток разів.

Раніше все пропускала повз вуха, зараз все інакше. Півтора року без змагальної практики, мабуть, вплинули на мене. Для того, щоб відчувати себе впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день.

Зараз я дуже хочу відпочити... морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася..." – написала Ольга Харлан у своєму Facebook.

Зауважимо, Харлан програла у першому колі вже на другому турнірі поспіль. У березні 2021-го українка поступилася у поєдинку першого раунду Кубка світу в Будапешті. Протягом своєї кар'єри фехтувальниця завоювала чотири медалі Олімпійських ігор. У командній шаблі – золото у Пекіні-2008 та срібло у Ріо-2016. В індивідуальній шаблі – дві бронзи у Лондоні-2012 та Ріо-2016.

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