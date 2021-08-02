Координатор з підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА-2025 Олександр Ярославський розповів про співпрацю з УЄФА щодо проведення матчу за трофей в Україні.

"Харків вже намагався завоювати це право в 2018 році, і в 2021 році сподівалися, але він проходить у Белфасті. Цього разу ми взялися набагато раніше за все. Сьогодні йде повним ходом підготовка до проведення Суперкубка.

Харків хоче прийняти матч за Суперкубок УЄФА

Багато деталей я розкривати не можу, але даю вам слово.. Я не знаю, що має статися, щоб Суперкубок.. Я скажу так, що спочатку була домовленість про проведення в 2025 році, але відкрию секрет, що УЄФА розглядає можливість проведення Суперкубка у Харкові в 2024 році.

У 2022 році він пройде у Фінляндії, в 2023-му – в Казані, а 2024 рік виявився ніким не зайнятий. Важливо, щоб усі впряглись у цей віз. Держава – в першу чергу. Інфраструктура повинна бути оформлена. УЄФА не піде на жодні домовленості. Напевно не пробачиться нічого. Все повинно бути в порядку, аж до світла табличок", – зазначив Ярославський у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Харків намагається вибороти право прийняти матч за Суперкубок УЄФА у 2025 році. Наразі УЄФА визначився із містами-господарями Суперкубків до 2023 року. Найближчі зустрічі прийматимуть Белфаст, Гельсінкі та Казань.

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