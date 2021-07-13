Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов пропонує внести місто до переліку кандидатів на проведення Суперкубка УЄФА 2025 року.

Матч мав би відбутись на арені Металіст. Лист із відповідним проханням Терехов надіслав президенту УАФ Андрію Павелку, інформує офіційний сайт Харківської міської ради.

Стадіон Металіст перейде в комунальну власність Харкова

"З часів Євро-2012 на стадіоні Металіст було проведено понад 20 матчів Ліги Європи та Ліги чемпіонів з бездоганними оцінками від експертів УЄФА. Без сумніву, Харків готовий до проведення матчу найвищого рівня", – заявив Ігор Терехов.

Секретар вважає, що місто має всю необхідну інфраструктуру для проведення подібних заходів. Якщо заяка Харкове переможе, то Терехов пропонує координатором з підготовки до Суперкубку УЄФА-2025 призначити Олександра Ярославського.

Зауважимо, наразі УЄФА визначився із містами-господарями Суперкубків до 2023 року. Найближчі зустрічі прийматимуть Белфаст, Гельсінкі та Казань.

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