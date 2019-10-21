Харіт зацікавив Барселону – скаути "синьо-гранатових" були на матчі Бундесліги

Скаути іспанської Барселони відвідали матч 8-го туру німецької Бундесліги Хоффенхайм – Шальке (2:0).

В сферу інтересів каталонського гранда потрапив півзахисник "гірників" Амін Харіт, інформує Sports.es.

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22-річний футболіст збірної Марокко зіграв повний матч, але результативними діями не відзначився. У його пасиві жовта картка.

Зазначимо, що на старті поточного сезону Харіт, який виступає за Шальке з 2017-го року, є лідером атак команди – в його активі 4 голи та 2 результативні передачі у 8 матчах. При цьому Шальке займає в турнірній таблиці 7 місце, відстаючи від лідера лише на 2 очки.

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