toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ

Харіт зацікавив Барселону – скаути "синьо-гранатових" були на матчі Бундесліги

09:17 351 Читать на русском
Харіт зацікавив Барселону – скаути "синьо-гранатових" були на матчі Бундесліги
Амін Харіт / Kicker

Скаути іспанської Барселони відвідали матч 8-го туру німецької Бундесліги Хоффенхайм – Шальке (2:0).

72’ Андрей Крамаріч
85’ Ільяс Бебу
 
72’ Андрей Крамаріч
85’ Ільяс Бебу

В сферу інтересів каталонського гранда потрапив півзахисник "гірників" Амін Харіт, інформує Sports.es.

Куман може очолити Барселону, незважаючи на контракт зі збірною Нідерландів

22-річний футболіст збірної Марокко зіграв повний матч, але результативними діями не відзначився. У його пасиві жовта картка.

Зазначимо, що на старті поточного сезону Харіт, який виступає за Шальке з 2017-го року, є лідером атак команди – в його активі 4 голи та 2 результативні передачі у 8 матчах. При цьому Шальке займає в турнірній таблиці 7 місце, відстаючи від лідера лише на 2 очки.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
Маркевич-молодший відрахував з Чорноморця досвідченого голкіпера
06:30
2988
Теги
Німеччина Барселона Барселона Хоффенхайм - Шальке Шальке Шальке Амін Харіт Амін Харіт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
43
хв
Брешія
21:45
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук