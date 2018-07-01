Харіт став учасником смертельної ДТП в Марокко

Півзахисник Шальке та збірної Марокко Амін Харіт потрапив у жахливу ситуацію в місті Маракеш.

Харіт став безпосереднім учасником дорожньо-транспортної пригоди, яка призвела до смерті 30-річного чоловіка. Інцидент трапився в ніч на суботу в марокканському місті Маракеш.

З повідомлень преси та поліції стало зрозуміло, що 21-річний футболіст Шальке перебував безпосередньо за кермом автомобіля, який взяв участь у ДТП. Однак запобігти смертельному випадку Харіт можливості не мав.

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30 червня Шальке підтвердив цю інформацію на офіційному сайті. Спортивний директор клубу Крістіан Гайдель вийшов на зв'язок з партнером Коноплянки та з'ясував деталі. Харіт розповів Гайделю про жахливі події тієї ночі та запевнив, що не міг запобігти аварії.

Після свідчень у поліції Амін Харіт отримав дозвіл повернутися додому – було зафіксовано нещасний випадок. У понеділок він добровільно постане перед прокурором. До того ж, паспорт футболіста не був конфіскований, як про це раніше писали ЗМІ.

Найближчим часом Харіт залишиться в Марокко з сім'єю та продовжить моральне відновлення. Гравець пропустить початок передсезонної підготовки Шальке, яка стартувала сьогодні.

Відзначимо, що Амін Харіт брав участь у ЧС-2018 у складі збірної Марокко, яка вилетіла з турніру на груповому етапі.