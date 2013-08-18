Харатін: Зоря буде налаштовуватися на максимальний результат у матчі з Брагою

Півзахисник Зорі Ігор Харатін дав прогноз на матчу-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Браги.

"У португальців сильна команда, з хорошою лінією атаки, тому в першому матчі важливо було не дати їм розбігтися, оскільки вони добре використовують свої моменти. Не все у нас виходило, але головне, що Зоря проявила характер і не опустила руки та уникнула поразки.

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Шанси Зорі на прохід у наступний раунд? Нічийний результат залишає нам непогані шанси на загальну перемогу.

Можливо, за рахунок виїзного голу супернику віддам 51 відсоток, а Зорі – 49. Можу обіцяти одне: наша команда в Португалії буде налаштовуватися тільки на максимальний результат і віддасть для перемоги всі сили.

Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага – Зоря відбудеться у четвер, 16 серпня, початок гри о 22:30.

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