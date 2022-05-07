Вихованець київського Динамо, який зараз виступає в Польщі, став батьком. Про народження сина він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Для пари це перша дитина. "Важливий день для нашої сім’ї – 6.05.2022. Марк. 15:51. 3730 gr. 58 cm", – прозвітував Харатін, проілюструвавши допис кількома фото із пологового будинку.

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Нагадаємо, Ігор Харатін пройшов академію Динамо, але не зміг пробитися в першу команду. Хавбек розкрився у луганській Зорі, після якої продовжив кар'єру за кордоном – у Ференцвароші, а згодом у Легії.