Харатін відзначився голом у товариському матчі Ференцвароша – команда Реброва здолала суперника

Підопічні екс-тренера Динамо продовжують підготовку до рестарту чемпіонату Угорщини.

Товариський матч

Ференцварош – Залаегерсег – 2:0

Голи: Болі, 12, Харатін, 40 (пен.)

Ференцварош Реброва відновив повноцінні тренування – команда українців готується захищати чемпіонство

Півзахисник збірної України Ігор Харатін відзначився голом у контрольному поєдинку своєї команди проти аутсайдера турнірної таблиці угорської першості Залаегерсега. Наш легіонер вийшов у стартовому складі і провів на полі 63 хвилини. Під кінець першого тайму він реалізував пенальті, подвоївши перевагу своєї команди. Ще один українець – Олександр Зубков – на полі так і не з'явився.

До слова, це був вже другий товариський поєдинок Ференцвароша: за кілька годин до цього лідер чемпіонату розписав безгольову нічию з командою Пакш.

Нагадаємо, найближчий офіційний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 23 травня проти Дебрецена.

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