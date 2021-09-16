Харатін відзначив перемогу своєї команди над Спартаком
14:58 - Читать на русском
Український хавбек Легії Ігор Харатін святкував перемогу у Москві.
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90+1’ Лірім Кастраті
В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи Легія на виїзді мінімально здолала Спартак (1:0).
Спартак – Легія – 0:1 – відео гола та огляд зустрічі за участі Харатіна
До тріумфу також долучився Ігор Харатін, який вийшов у стартовому складі польського клубу. Українець цій перемозі присвятив пост в Instagram, підписавши світлини: "Яка гра в Москві! Гордий за команду".
Нагадаємо, кілька тижнів тому Ігор Харатін перебрався з угорського Ференцвароша у Легію.
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