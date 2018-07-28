Харатін: В матчі проти Олександрії на перший план буде виходити боротьба

Півзахисник Зорі Ігор Харатін поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди проти Олександрії в рамках другого туру УПЛ.

Олександрія – чудово організована команда. Вони компактно грають. Плюс є свої сильні сторони – швидкі фланги. За рахунок цього вони і діють. Ще одним козирем суперника є, на мій погляд, стандартні положення. В цілому – це хороша, збалансована команда.

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У нас всі матчі з ними безкомпромісні. Багато нічиїх. На перший план буде виходити боротьба. Потрібно її виграти і тоді у нас буде перевага.

Команда грає практично одним складом багато років – це великий плюс. Тому буде непросто, і ми це розуміємо", – розповів Харатін прес-службі луганчан.

До слова, матч між Зорею та Олександрією зіграють сьогодні, 28 липня. Початок матчу о 17 годині.

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