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Харатін: В матчі проти Олександрії на перший план буде виходити боротьба

10:48 13 Читать на русском
Харатін: В матчі проти Олександрії на перший план буде виходити боротьба
Ігор Харатін / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Ігор Харатін поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди проти Олександрії в рамках другого туру УПЛ.

Олександрія – чудово організована команда. Вони компактно грають. Плюс є свої сильні сторони – швидкі фланги. За рахунок цього вони і діють. Ще одним козирем суперника є, на мій погляд, стандартні положення. В цілому – це хороша, збалансована команда.

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У нас всі матчі з ними безкомпромісні. Багато нічиїх. На перший план буде виходити боротьба. Потрібно її виграти і тоді у нас буде перевага.

Команда грає практично одним складом багато років – це великий плюс. Тому буде непросто, і ми це розуміємо", – розповів Харатін прес-службі луганчан.

До слова, матч між Зорею та Олександрією зіграють сьогодні, 28 липня. Початок матчу о 17 годині.

Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

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Україна2 тур

Олександрія - Зоря: Субота 28 липня 2018

Олександрія
до матчу
5
год
:
58
хв
Зоря
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Зоря Зоря Ігор Харатін Ігор Харатін Олександрія - Зоря
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