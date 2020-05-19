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Харатін: Угорці не образились, що я вибрав збірну України

10:30 338 Читать на русском
Харатін: Угорці не образились, що я вибрав збірну України
Ігор Харатін та Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін не шкодує про свій вибір.

"Думаю, угорці не образились, що я не погодився на натуралізацію. Всі розуміють, що Україна для мене рідна країна.

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Я з дитинства мріяв грати в синьо-жовтій футболці першої збірної. Але можу сказати, що і в Угорщині себе відчуваю, як вдома. Мені тут дуже подобається", – цитує Харатіна Команда 1.

Нагадаємо, Угорщина пропонувала натуралізувати українця, але він віддав перевагу "синьо-жовтим" кольорам.

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Теги
Збірна України Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Україна Україна Ігор Харатін Ігор Харатін
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