Харатін: Угорці не образились, що я вибрав збірну України

Інтерв’ю — 12:00 1794
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"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі
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Рух визначився з місцем проведення матчів у разі виходу в УПЛУкраїна — 11:00 2996
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Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світНімеччина — 08:00 1327
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Байєр на виїзді розгромив Вердер – майстерність Хаверца наблизила Леверкузен до Ліги чемпіонівНімеччина — 18 трав 384
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Шахтар – в топ-10 Європи за розгромами, ПСЖ і Барселона домінують в елітних чемпіонатахУкраїна — 18 трав 1413