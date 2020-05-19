Харатін: Угорці не образились, що я вибрав збірну України

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін не шкодує про свій вибір.

"Думаю, угорці не образились, що я не погодився на натуралізацію. Всі розуміють, що Україна для мене рідна країна.

Харатін – про повернення чемпіонату Угорщини: Вперше зіграв два матчі за день

Я з дитинства мріяв грати в синьо-жовтій футболці першої збірної. Але можу сказати, що і в Угорщині себе відчуваю, як вдома. Мені тут дуже подобається", – цитує Харатіна Команда 1.

Нагадаємо, Угорщина пропонувала натуралізувати українця, але він віддав перевагу "синьо-жовтим" кольорам.

"На Мальдівах перетнувся з Квальяреллою": Зубков – про чемпіонство Ференцвароша, Шахтар і чим Зінченко гірший від Депая