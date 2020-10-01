"З огляду на те, що грають два наших українських клуби, то хотілося б зіграти з ними. Було б дуже цікаво з одного боку.

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З іншого ж не хотілося б відбирати у них очки або ж щоб вони – у нас. Тут двоякі відчуття. Подивимося, як складеться, але в будь-якому випадку буде цікаво. Ми всі з нетерпінням чекаємо на жеребкування", – поділився Харатін у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Ференцварош за підсумком протистояння з Мольде здобув путівку до групового етапу Ліги чемпіонів вперше у 21 сторіччі. Жеребкування ЛЧ відбудеться вже сьогодні, о 18:00 за київським часом.

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