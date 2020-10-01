Харатін: У Лізі чемпіонів хотілося б зіграти проти Динамо або Шахтаря
Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін розповів, із ким хотів би зустрітись на груповому етапі Ліги чемпіонів.
"З огляду на те, що грають два наших українських клуби, то хотілося б зіграти з ними. Було б дуже цікаво з одного боку.
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З іншого ж не хотілося б відбирати у них очки або ж щоб вони – у нас. Тут двоякі відчуття. Подивимося, як складеться, але в будь-якому випадку буде цікаво. Ми всі з нетерпінням чекаємо на жеребкування", – поділився Харатін у коментарі телеканалу Футбол.
Нагадаємо, Ференцварош за підсумком протистояння з Мольде здобув путівку до групового етапу Ліги чемпіонів вперше у 21 сторіччі. Жеребкування ЛЧ відбудеться вже сьогодні, о 18:00 за київським часом.
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