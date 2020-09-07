Ігор Харатін став ювілейним 25-м дебютантом збірної України за час тренерства Андрія Шевченка, інформує сайт УАФ.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Поєдинок проти збірної Іспанії став першим у футболці національної команди для півзахисника угорського Ференцвароша. А матч зі Швейцарією був дебютним для Олександра Тимчика та Богдана Михайліченка.

Увесь список дебютантів виглядає наступним чином:

2016 рік: Едуард Соболь, Євген Шахов, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін.

2017 рік: Микола Матвієнко, Володимир Шепелєв, Марлос, Віталій Буяльський, Юрій Коломоєць, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Сергій Мякушко.

2018 рік: Андрій Лунін, Микита Бурда, Микола Шапаренко, Роман Яремчук, Андрій Борячук, Ігор Пластун, Віталій Миколенко, Мар’ян Швед.

2019 рік: Жуніор Мораєс, Дмитро Іванісеня.

2020 рік: Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко, Ігор Харатін.

Нагадаємо, підопічні Шевченка на виїзді розгромно поступились збірній Іспанії (0:4) і з 3 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці групи А4.

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