Харатін розповів про роботу під керівництвом Реброва у Ференцвароші

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін поділився враженнями від перебування в угорському клубі та співпраці з Сергієм Ребровим.

"Сподіваюся, що у найближчому майбутньому вже зможу розмовляти угорською. В дитинстві я ходив до угорського дитячого садочка. Мені потрібен час, щоб я згадав мову.

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Мені дуже пощастило, що я разом з командою був на зборах. Було багато часу для комунікації з партнерами. Мені усе подобається. Кілька тижнів тому я переїхав разом із дівчиною до Будапешта. Нам дуже подобається це місто.

З Ребровим я дуже мало попрацював у Динамо. Гадаю, що ми рухаємося у правильному напрямку і з кожним матчем тільки покращуємо свою гру.

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Ми повинні грати першим номером, оскільки Ференцварош – це іменита команда. Ми повинні контролювати м’яч та агресивно діяти у відборі. Ми хочемо вигравати у кожній грі, аби виграти чемпіонат", – цитує Харатіна Ulloi129.hu