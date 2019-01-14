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Харатін провів дебютний матч за Ференцварош

21:38 422 Читать на русском
Харатін провів дебютний матч за Ференцварош
ФК Ференцварош

Угорський Ференцварош поступився у товариському матчі румунському Віторулу.

Товариські матчі

Ференцварош – Віторул – 1:2

Голи: Лансафаме, 64 – Водут, 16, Піту, 71

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Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, не зумів врятуватись від поразки в матчі з Віторулом.

Румуни відкрили рахунок на початку першого тайму зусиллями Водута. В середині другої половини Лансафаме відновив рівновагу, але Піту дуже швидко знову вивів Віторул вперед.

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Зауважимо, що Ребров у цьому матчі зіграв двома різними складами. Зокрема, у другому таймі на поле вийшли два українці: Іван Петряк та Ігор Харатін. Для останнього це був дебютний поєдинок у складі його нової команди.

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