Харатін пояснив, чому обрав саме Легію
Український півзахисник пролив світло на свій трансфер із угорського Ференцвароша до польської Легії.
"Ухвалив непросте рішення. Було кілька пропозицій, але не хочу про це говорити. Поважаю контракт з Легією, тепер зосереджуся на цьому клубі. Думав, Легія – ідеальне місце для розвитку і нових викликів.
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Чи дійсно хотів піти із Ференцвароша? Зміна клубу складалася з декількох компонентів. Ференцварош добре заробив на моєму трансфері, це було важливо для мене. Прийняв рішення з болем в серці, важко про це говорити.
Мій контракт з Ференцварошем закінчився б через рік, а з Легією угода до 2024 року. Відчув, що пора перемикатися. Хочу перевірити себе в новій країні, лізі, клубі", – цитує Харатіна Nemzeti Sport.
Нагадаємо, угорці отримали за 26-річного півзахисника збірної України близько 800 тисяч євро.
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