"Ухвалив непросте рішення. Було кілька пропозицій, але не хочу про це говорити. Поважаю контракт з Легією, тепер зосереджуся на цьому клубі. Думав, Легія – ідеальне місце для розвитку і нових викликів.

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Чи дійсно хотів піти із Ференцвароша? Зміна клубу складалася з декількох компонентів. Ференцварош добре заробив на моєму трансфері, це було важливо для мене. Прийняв рішення з болем в серці, важко про це говорити.

Мій контракт з Ференцварошем закінчився б через рік, а з Легією угода до 2024 року. Відчув, що пора перемикатися. Хочу перевірити себе в новій країні, лізі, клубі", – цитує Харатіна Nemzeti Sport.

Нагадаємо, угорці отримали за 26-річного півзахисника збірної України близько 800 тисяч євро.

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