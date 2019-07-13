Харатін порівняв нинішній склад Ференцвароша з чемпіонським

Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін вважає, що команда стала сильнішою, порівнюючи з минулим чемпіонським сезоном.

"Якщо склад Ференцвароша і змінився, то тільки в кращу сторону. Прийшли гравці, які роблять нашу команду ще сильнішою. Намагаємося послідовно покращувати свою гру, це вимагає і головний тренер.

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Чи зможемо пройти Лудогорець? Буде дуже важко, але ми докладемо всіх зусиль", – передає слова Ігоря Харатіна "Сегодня".

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До слова, цього літа команду, яку очолює Сергій Ребров, поповнило двоє українців: Данило Ігнатенко та Олександр Зубков. Також за Ференцварош виступає Ігор Харатін.