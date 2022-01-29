Карина Харатін зізналась, що відхід Сергія Реброва з угорського клубу вплинув на рішення її чоловіка змінити чемпіонат.

"Переїзд був спонтанним, швидким, буквально за декілька днів. Те, що пішов Сергій Станіславович (Ребров, – прим.) – це зіграло велику роль.

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Ігор хотів перейти, тому що це зростання. Легія – хороша команда і для нього це крок уперед. Зараз команда стала згуртованішою, тому що тренер, який прийшов, вже був у Легії. Він знає підхід до хлопців, працював з половиною команди", – сказала Карина в інтерв'ю YouTube-каналу Анни Ребрової.

Нагадаємо, Харатін перебрався у Легію з Ференцвароша 1 вересня 2021 року і обійшовся полякам у 900 тисяч євро. Українець підсписав контракт з чинним чемпіоном Польщі до 30 червня 2024 року.

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