Півзахисник Ференцвароша і збірної України активно готується до поновлення сезону, залучивши до занять навіть свою кохану.

Бути дружиною футболіста – не така вже й легка справа. У цьому переконалася Каріна Харатін – друга половинка 25-річного хавбека Ференцвароша і збірної України.

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Ігор Харатін виклав відео, на якому набиває м'яч головою разом зі своєю коханою. "Щось вміє", – підписав хавбек відео в Instagram, позначивши у дописі дружину. Зауважимо, що Харатін полюбляє викладати в соцмережі кумедні відеоролики, які стають надзвичайно популярними.

Цікаво, що раніше аналогічний трюк виконали Олександр Зінченко та його тоді ще дівчина Влада Седан. Щоправда, вони набивали м'яч на пляжі і зробили трохи більше передач один одному.

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