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Харатін поділився очікуваннями від матчу проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів

16:03 206 Читать на русском
Харатін поділився очікуваннями від матчу проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів
Харатін та Зубков / Ференцварош

Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін сказав, що потрібно зробити його команді, аби пройти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

"Приємно, що Ребров розраховує на мене, але також дуже приємно, що нам вдалося досягнути успішних результатів в єврокубках. Хочемо виграти всі матчі, відчуваю, як команда розвивається з кожним тижнем. Хотіли б вийти в групу, але спочатку потрібно впоратися з Динамо Загреб.

Ребров прокоментував результат Ференцвароша у першому матчі кваліфікації ЛЧ проти Динамо Загреб

Думаю, 1:1 – хороший результат матчу в гостях. Але впевнені, що в Будапешті зіграємо зовсім інший матч. Ми повинні нанести більше ударів по воротах, ніж в Загребі. Потрібно правильно розпорядитися нашими форвардами, щоб забити голи і пройти далі", – цитує Харатіна офіційний сайт Ференцвароша.

Ференцварош Реброва зіграв внічию із загребським Динамо в Лізі чемпіонів – Зубков допоміг забити гол

Нагадаємо, Ференцварош Реброва, Харатіна, Ігнатенка та Зубкова зіграє проти Динамо Загреб у кваліфікації до Ліги чемпіонів сьогодні, поєдинок розпочнеться о 21:00.

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Ліга чемпіонів Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Ференц Пушкаш Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров
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