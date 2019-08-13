Харатін поділився очікуваннями від матчу проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів

Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін сказав, що потрібно зробити його команді, аби пройти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

"Приємно, що Ребров розраховує на мене, але також дуже приємно, що нам вдалося досягнути успішних результатів в єврокубках. Хочемо виграти всі матчі, відчуваю, як команда розвивається з кожним тижнем. Хотіли б вийти в групу, але спочатку потрібно впоратися з Динамо Загреб.

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Думаю, 1:1 – хороший результат матчу в гостях. Але впевнені, що в Будапешті зіграємо зовсім інший матч. Ми повинні нанести більше ударів по воротах, ніж в Загребі. Потрібно правильно розпорядитися нашими форвардами, щоб забити голи і пройти далі", – цитує Харатіна офіційний сайт Ференцвароша.

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Нагадаємо, Ференцварош Реброва, Харатіна, Ігнатенка та Зубкова зіграє проти Динамо Загреб у кваліфікації до Ліги чемпіонів сьогодні, поєдинок розпочнеться о 21:00.