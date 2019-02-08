Харатін: Перед Ференцварошем стоїть завдання здобути чемпіонський титул

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін поділився враженнями після дебюту в матчі чемпіонату Угорщини.

"Звичайно, все вийшло якнайкраще. Мій дебют відбувся в день мого народження, ми виграли, взяли три очки, а я взяв участь в гольовий атаці на 83-й хвилині гри. Тому кращого подарунка на день народження, напевно, і побажати було складно.

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Ми всі задоволені, що виграли. Але тепер уже всі думки про наступний матч, тому що у нас попереду дербі.

На домашньому стадіоні Ференцвароша чудова атмосфера. В Україні за таких умов ніде не грав, навіть в Лізі Європи. Тут особлива атмосфера була, перший матч після зимової перерви, тому на гру прийшли більше 10 тисяч уболівальників, завдяки їм нам вдалося вирвати перемогу. Я був приємно здивований такій підтримці і атмосфері.

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Чемпіонський титул? Завдання таке стоїть. Але зараз загадувати ще дуже рано, попереду ще багато матчів. Буде важко, але в кожній грі ми будемо викладатися, щоб був позитивний результат", – цитує Харатіна Команда 1.