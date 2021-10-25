Чеслав Міхнєвіч завершив свою роботу з командою, інформує офіційний сайт "армійців".

Харатін розповів про домашнє завдання в збірній України від керманича Легії

У минулому сезоні Легія стала чемпіоном Польщі, але поточна кампанія складається значно гірше. Підопічні Міхнєвіча зазнали 4 поразок поспіль, наблизившись до зони вильоту з Екстракляси. Тренера не врятували навіть хороші результати в Лізі Європи, де Легія йде першою в групі з Наполі, Лестером і Спартаком.

Клуб відразу оголосив ім'я нового керманича. Надалі Ігоря Харатіна і компанію тренуватиме Марек Голембевскі, який раніше працював з дублем.

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