Український легіонер Легії Ігор Харатін дебютував за свій новий клуб. Наш півзахисник з'явився на полі у поєдинку 7-го туру чемпіонату Польщі проти Шльонска на 67-й хвилині.

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26-річний футболіст замінив Бартоша Слиша за рахунку 0:0. На 83-й хвилині українець отримав жовту картку, а вже за дві хвилини його команда пропустила гол, поступившись у підсумку 0:1.

Ця поразка стала для Легії другою поспіль і третьою в сезоні і опустила команду на 15-ту сходинку турнірної таблиці. Від лідера першості – Леха – чинний чемпіон Польщі відстає вже на 8 очок, однак має гру у запасі. До слова, колишній захисник Зорі Джоель Абу Ханна з'явився на полі лише на 87-й хвилині.

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