Український легіонер угорського Ференцвароша Ігор Харатін не збирається зупинятися на досягнутому і бачить себе в одній з провідних європейських ліг.

"На даний момент я щасливий і максимально сконцентрований на команді. Ми зіграємо у Лізі чемпіонів і я хочу насолодитися цим моментом. Далі буде видно. У мене є контракт, який я повинен виконувати, а далі подивимося.

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Хочеться грати на найвищому рівні. Ніколи не потрібно себе обмежувати, де б ти не був. Навіть якщо ти в АПЛ, то все одно повинен мати перед собою мету йти ще вище. У будь-якому випадку моя мета – йти далі, далі і далі. З ким це буде – поки не знаю. Але зараз я щасливий, що граю за Ференцварош.

З дитинства мені завжди подобалася англійська Прем'єр-ліга. Хоча останнім часом більше дивлюсь Серію А. У мене немає єдиного напрямку, проте однозначно хотілося б пограти у топ-лізі", – сказав Харатін у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Ференцварош у Лізі чемпіонів потрапив до групи G, де зіграє з Динамо, Барселоною та Ювентусом.

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