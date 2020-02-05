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Харатін може виступати за збірну Угорщини: тренер "мадяр" вимагає натуралізувати українця

16:37 591 Читать на русском
Харатін може виступати за збірну Угорщини: тренер "мадяр" вимагає натуралізувати українця
Ігор Харатін / Фото ФК Ференцварош

Андрій Шевченко ризикує втратити потенційного хавбека національної команди.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі відвідав тренування Ференцвароша, та виявив бажання заграти Ігоря Харатіна за місцеву національну команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

Харатін розповів, що отримував пропозицію грати за збірну Угорщини

25-річний українець має угорське коріння, тому це може спростити процедуру натуралізації. Россі бачить Харатіна ключовим гравцем збірної Угорщини. Сам Ігор раніше зізнався, що мріє отримати виклик саме до табору "синьо -жовтих".

Нагадаємо, збірна Угорщини зберігає шанси пробитись у фінальний етап Євро-2020 через березневі матчі плей-офф.

В поточному сезоні чемпіонату Угорщини українець провів 15 матчів.

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