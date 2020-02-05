Харатін може виступати за збірну Угорщини: тренер "мадяр" вимагає натуралізувати українця

Андрій Шевченко ризикує втратити потенційного хавбека національної команди.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі відвідав тренування Ференцвароша, та виявив бажання заграти Ігоря Харатіна за місцеву національну команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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25-річний українець має угорське коріння, тому це може спростити процедуру натуралізації. Россі бачить Харатіна ключовим гравцем збірної Угорщини. Сам Ігор раніше зізнався, що мріє отримати виклик саме до табору "синьо -жовтих".

Нагадаємо, збірна Угорщини зберігає шанси пробитись у фінальний етап Євро-2020 через березневі матчі плей-офф.

В поточному сезоні чемпіонату Угорщини українець провів 15 матчів.

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