Харатін ледь не потрапив у ДТП – бракувало кількох метрів
09:20 - Читать на русском
Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін зумів уникнути аварії під час поїздки містом.
У своєму Instagram хавбек виклав відео з авто, яке опинилось за кілька метрів від місця ДТП.
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Як зазначив Харатін на відео, в аварію перед ним потрапили три автомобілі. "Мене аж трусить", – лаконічно описав свій стан українець.
До слова, Харатін провів 32 матчі у поточному сезоні у складі Ференцвароша, записавши до свого активу 6 голів та 2 асисти.
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