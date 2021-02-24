Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін зумів уникнути аварії під час поїздки містом.

У своєму Instagram хавбек виклав відео з авто, яке опинилось за кілька метрів від місця ДТП.

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Як зазначив Харатін на відео, в аварію перед ним потрапили три автомобілі. "Мене аж трусить", – лаконічно описав свій стан українець.

До слова, Харатін провів 32 матчі у поточному сезоні у складі Ференцвароша, записавши до свого активу 6 голів та 2 асисти.

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