"Ми спілкуємося з фондами, один з таких фондів створила Легія. Вони дуже піклуються про людей, які приїжджають з України. Буквально нещодавно мені написали, що є місця для роботи для людей, що сюди прибувають. Тож якщо комусь потрібна робота і якась допомога, нехай звертаються до мене. Ми будемо допомагати, чим зможемо.

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З Вербічем, звісно, поспілкувалися, він також дуже допомагає українській армії, дякую йому за це. Він показував мені свої дрони та бронежилети, які передавав ЗСУ. Ми з ним також на зв’язку та спілкуємося.

Хотів би подякувати нашій армії, яка просто героїчно захищаю нашу країну. Те, з яким настроєм вони це роблять, піднімає дух. Я намагаюся дивитися ці відео, вони наші герої. Я хочу дуже подякувати їм та нашому Президенту, який нікуди не втік та був на місці. Заради свободи люди об’єдналися та готові рвати всіх, це супер", – поділився Харатін у коментарі телеканалу Футбол.

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