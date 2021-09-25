Легія поступилась Ракуву в рамках 9-го туру польської першості попри гол Ігоря Харатіна. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2021/22, 9-й тур

Легія – Ракув – 2:3

Голи: Емрелі, 33, Харатін, 70 – Іві Лопес, 29, (пен.), 57, Тудор, 53

Команди обмінялись голами у першій половині зустрічі – Іві Лопес вивів вперед Ракув ударом з пенальті, а через 4 хвилини Емрелі вирівняв становище. По перерві Ракув заробив солідну перевагу – Іві Лопес та Тудор забили по разу впродовж 4 хвилин.

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На 58-й хвилині на поле вийшов Ігор Харатін, який зумів відзначитись трохи пізніше – українцю вдався хороший удар з лінії штрафного. Втім, врятувати бодай нічию Легія так і не змогла.

Таким чином, Ракув набрав 14 очок та піднявся на 5 місце, а Легія з 9 пунктами залишилась чотирнадцятою. Додамо, що команда українця має аж 2 поєдинки в запасі.

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