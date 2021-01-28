Чемпіонат Угорщини, 5-й тур

Кішварда – Фехервар – 2:1

Голи: Сімовіч, 22, Сасса, 58 – Фіола, 28

Будафок – Ференцварош – 0:3

Голи: Узуні, 25 (пен.), Чонтош, 58, Харатін, 67 (пен.)

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Попри статус фаворита Фехервар на виїзді не впорався із гравцями Кішварди. До перерви суперники обмінялись голами, а у другому таймі господарі все ж дотисли опонента. Український хавбек Фехервара Іван Петряк, вийшов у стартовому складі і був замінений на 62-й хвилині. Кішварда залишається на третьому місці, наблизившись до Фехервара на відстань 5-ти очок.

Ференцварош прогнозовано розгромив Будафок. Підопічні Сергія Реброва відвантажили супернику три м'ячі без відповіді. Варто відзначити, що останній гол команди з Будапешта забив український півзахисник Ігор Харатін, реалізувавши пенальті. Також Ребров у другому таймі випустив ще одного українця Олександра Зубкова. Перемога дозволила лідеру таблиці Ференцварошу збільшити відрив від Фехервара до 10 очок.

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Відео гола Харатіна: