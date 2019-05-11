Харатін допоміг Ференцварошу перемогти Дебрецен, Халадаш Голодюка та Габовди вилетів у другий дивізіон

Відбулись поєдинки 32 туру чемпіонату Угорщини за участю команд, у яких виступають українці.
Чемпіонат Угорщини, 32 тур
Ференцварош – Дебрецен – 2:1
Голи: Ісаел, 13, Варга, 58 – Павковіч, 41
Мезекевешд – Халадаш – 1:0
Гол: Моутарі, 65
Пакш – Кішварда – 1:0
Гол: Кенівеш, 73
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Відбулись матчі передостаннього туру чемпіонату Угорщини. Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва та з Харатіним у старті переміг Дебрецен. Халадаш з Голодюком та габовдою програв Мезекевешду та втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.
Кішварда з Мельником, Карасюком та Кравченком програла Пакшу та продовжує боротьбу за виживання, перебуваючи на відстані 1 очка від зони вильоту.