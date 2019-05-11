Харатін допоміг Ференцварошу перемогти Дебрецен, Халадаш Голодюка та Габовди вилетів у другий дивізіон

Відбулись поєдинки 32 туру чемпіонату Угорщини за участю команд, у яких виступають українці.

Чемпіонат Угорщини, 32 тур

Ференцварош – Дебрецен – 2:1

Голи: Ісаел, 13, Варга, 58 – Павковіч, 41

Мезекевешд – Халадаш – 1:0

Гол: Моутарі, 65

Пакш – Кішварда – 1:0

Гол: Кенівеш, 73

ПАОК Шахова переміг АЕК Чигринського у фіналі Кубка Греції та здобув другий трофей у сезоні

Відбулись матчі передостаннього туру чемпіонату Угорщини. Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва та з Харатіним у старті переміг Дебрецен. Халадаш з Голодюком та габовдою програв Мезекевешду та втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Кішварда з Мельником, Карасюком та Кравченком програла Пакшу та продовжує боротьбу за виживання, перебуваючи на відстані 1 очка від зони вильоту.