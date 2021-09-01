"Він поїхав до Варшави для проходження медичного огляду після того, як дав нам зрозуміти про намір спробувати свої сили там. Пропозиція надійшла 30 серпня. Це не була наша ініціатива, і протягом перемовин виявилося, що гравець був би щасливий переходу.

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Безсумнівно, що він був ініціатором переходу, ми не виставляли його на продаж", – цитує Хайнала csakfoci.hu.

Раніше наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков заявляв, що для Харатіна новина про трансфер у Легію також стала несподіванкою. Ігор захищає кольори Ференцвароша з 2019-го.

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