Харатін був ініціатором переходу в Легію – у Ференцвароші озвучили свою версію подій навколо українця
Спортивний директор угорського Ференцвароша Тамаш Хайнал розповів про ситуацію із півзахисником Ігорем Харатіним.
"Він поїхав до Варшави для проходження медичного огляду після того, як дав нам зрозуміти про намір спробувати свої сили там. Пропозиція надійшла 30 серпня. Це не була наша ініціатива, і протягом перемовин виявилося, що гравець був би щасливий переходу.
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Безсумнівно, що він був ініціатором переходу, ми не виставляли його на продаж", – цитує Хайнала csakfoci.hu.
Раніше наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков заявляв, що для Харатіна новина про трансфер у Легію також стала несподіванкою. Ігор захищає кольори Ференцвароша з 2019-го.
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