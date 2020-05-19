Харатін – про повернення чемпіонату Угорщини: Вперше зіграв два матчі за день

Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін не приховує радості від відновлення групових тренувань.

"Найскладніший момент був у тому, що цей час ми жили без футболу. Скучили за нашими матчами, за нашими вболівальникам. Для нас це важлива частина життя. Звичайно, на карантині був вільний час, але ми намагалися його використовувати так, щоб також підтримувати форму. Крім того, була можливість підтягнути англійську, також приділяв час читанню книг, проводив більше часу з дружиною.

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Ми вже тренуємося загальною групою. В принципі, не так сильно важко, оскільки під час карантину тримали себе в тонусі. Тому, я думаю, до першої офіційної гри ми підійдемо в хорошій формі.

Ми зіграли навіть два контрольні матчі в один день. Спочатку в 11 ранку проти команди Пакш, в якій я провів на полі 30 хвилин, а потім через дві години грали проти Залаегерсег. Відіграв в основі 60 хвилин. Для мене це був новий досвід, тому що раніше дві гри так відразу не грав. У підсумку вийшло 90 хвилин ігрового часу. Але все нормально, відчував себе добре, і відчуваю, що набираю кондиції", – цитує Харатіна Команда 1.

У нинішньому сезоні чемпіонату Угорщини 25-річний українець провів 21 матч.

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