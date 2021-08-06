"Було дуже складно, адже не бачили таких інтенсивних атак суперника не тільки на чемпіонаті Угорщини, а навіть в групових матчах Ліги чемпіонів в минулому сезоні (проти Динамо, Барселони та Ювентуса – прим.). Нелегко грати в футбол, коли нас регулярно турбують, а суперник постійно шукає дуелі один на один.

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Ми можемо багато чому навчитися у таких матчах, на міжнародній арені кожна команда намагається заявити про себе проти нас, граючи абсолютно у різних стилях. Тепер ми випробували, як це, коли вам не дають часу видихнути. Ми зробили висновки, але результат все ж вселяє надію на позитивний результат матчу-реваншу.

Мій гол з пенальті? Це, безсумнівно, був поворотний момент. Він дозволив нам грати краще в другому таймі. З одного боку, така інтенсивна атака дуже стомлює не тільки оборону, а й атакувальну лінію. Ми очікували, що Славія не зможе витримати такий темп всі 90 хвилин.

З іншого боку, є багато ризиків, якщо ваш опонент так сильно піднімає свій захист. У такі моменти наші швидкі і добре діють нападники могли вийти на перший план, і в перерві ми говорили про те, чи зможемо ми зловити момент в старті другої половини. Наші вболівальники створили класну атмосферу, і ми забили ще один м'яч. Про що думав під час виконання пенальті? Я все ще не розкриваю секрет, але скажу, що був упевнений в голі. Якщо гравець цього не відчуває, немає сенсу навіть підходити до м'яча", – наводить слова Харатіна Footboom з посиланням на Nemzetisport.

Нагадаємо, Ференцварош обіграв Славію в першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (2:0), а Харатін відзначився голом у ворота чехів. Матч-відповідь запланований на 10 серпня, початок о 20:00.

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