Харатін – про перехід у Ференцварош: Команда для мене не нова, з нетерпінням чекаю початку роботи

Вже колишній хавбек Зорі Ігор Харатін прокоментував підписання контракту із Ференцварошем.

Нагадаємо, після двох з половиною сезонів у Зорі Ігор Харатін підписав контракт з Ференцварошем та виступатиме під керівництвом Сергія Реброва.

Харатін – гравець Ференцвароша

"Почуваюсь дуже щасливим від переходу. Ференцварош – не нова команда для мене, я вже багато чого знав про неї. Тим більше, я вже працював із Сергієм Ребровим в Динамо.

Тому я з нетерпінням чекаю початку роботи з новою командою та початку сезону. Дуже хочу продовжити прогресувати та демонструвати хорошу гру", – розповів Харатін прес-службі Ференцвароша.

Після 18 турів Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи Віді на 5 очок. До слова, за "Фраді" виступає ще один українець – Іван Петряк.

П’ять молодих гравців Динамо, яким варто негайно піти в оренду