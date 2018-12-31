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Харатін – про перехід у Ференцварош: Команда для мене не нова, з нетерпінням чекаю початку роботи

30 грудня 23:04 481 Читать на русском
Харатін – про перехід у Ференцварош: Команда для мене не нова, з нетерпінням чекаю початку роботи
Ігор Харатін / фото із соцмереж

Вже колишній хавбек Зорі Ігор Харатін прокоментував підписання контракту із Ференцварошем.

Нагадаємо, після двох з половиною сезонів у Зорі Ігор Харатін підписав контракт з Ференцварошем та виступатиме під керівництвом Сергія Реброва.

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"Почуваюсь дуже щасливим від переходу. Ференцварош – не нова команда для мене, я вже багато чого знав про неї. Тим більше, я вже працював із Сергієм Ребровим в Динамо.

Тому я з нетерпінням чекаю початку роботи з новою командою та початку сезону. Дуже хочу продовжити прогресувати та демонструвати хорошу гру", – розповів Харатін прес-службі Ференцвароша.

Після 18 турів Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи Віді на 5 очок. До слова, за "Фраді" виступає ще один українець – Іван Петряк.

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