"Харатін – Ференцварош, Маліновський – Рома", – Франков

Зимова перерва може стати багатою на гучні трансфери українських футболістів.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився цікавими трансферними інсайдами. Зокрема, журналіст відзначає можливість переходу українського хавбека Генка Руслана Маліновського в Рому.

Ференцварош хоче підписати Харатіна, – телеканал Футбол

"Харатін – Ференцварош, Маліновський – Рома. Є інші відомості?", – написав Франков у твіттері.

Про зацікавленість угорського Ференцвароша у послугах півзахисника Зорі Ігоря Харатіна раніше повідомляли і інші джерела.

Варто відзначити, що головним тренером Ференцвароша є екс-наставник Динамо Сергій Ребров.

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