"Happy New Year", – дружина гравця Динамо показала еротичне фото та розповіла про свою нереальну мрію

Дружина захисника київського Динамо та збірної України Миколи Морозюка Ірина продовжує тішити своїми відвертими фото.

Цього разу Ірина опублікувала звабливе новорічне фото у спідній білизні і шапці Санта-Клауса та розповіла про своє цікаве бажання.

"У мене є така мрія – жити в якомусь невеличкому курортному містечку, в будинку на березі океану. Але недалеко від мегаполісу, щоб була можливість виїжджати в люди. Думаю, найкращий варіант – це Америка. .



Вчора почала дивитися серіал Беверлі Хіллз (нове покоління), і розумію, що це місце якраз для мене. Вирішила подивитися нерухомість там, але коли побачила ціни, то зрозуміла, що можу хіба собі дозволити поставити локацію в Instagram. Happy New Year. І нехай американці думають, що у них нова сусідка".

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