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"Happy New Year", – дружина гравця Динамо показала еротичне фото та розповіла про свою нереальну мрію

15:28 543 Читать на русском
"Happy New Year", – дружина гравця Динамо показала еротичне фото та розповіла про свою нереальну мрію
Ірина Морозюк

Дружина захисника київського Динамо та збірної України Миколи Морозюка Ірина продовжує тішити своїми відвертими фото.

Цього разу Ірина опублікувала звабливе новорічне фото у спідній білизні і шапці Санта-Клауса та розповіла про своє цікаве бажання.

"У мене є така мрія – жити в якомусь невеличкому курортному містечку, в будинку на березі океану. Але недалеко від мегаполісу, щоб була можливість виїжджати в люди. Думаю, найкращий варіант – це Америка. .

Вчора почала дивитися серіал Беверлі Хіллз (нове покоління), і розумію, що це місце якраз для мене. Вирішила подивитися нерухомість там, але коли побачила ціни, то зрозуміла, що можу хіба собі дозволити поставити локацію в Instagram. Happy New Year. І нехай американці думають, що у них нова сусідка".

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Короче у меня есть такая мечта , жить в каком то небольшом курортном городке , в доме на берегу океана Но в десятке километров от мегаполиса , чтобы была возможность выезжать изредка в люди ) Думаю самый подходящий вариант -это Америка. . . Вчера начала смотреть сериал Беверли Хиллз ( новое поколение ) , понимаю , что место как раз для меня . В общем решила посмотреть недвижимость там , но когда увидела цены ‍♀️ поняла , что максимум могу пока себе позволить -это локацию поставить в инста . . Happy New Year . . P.s. Пусть Американцы думают , что у них новая соседка

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Теги
Ірина Морозюк Микола Морозюк Микола Морозюк Динамо Динамо футбольні курйози Дружини футболістів Дівчина дня
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