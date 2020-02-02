Хандановіч травмувався і може пропустити поєдинок із Удінезе – капітана Інтера готовий замінити син легенди клубу

Основний голкіпер міланського Інтера Самір Хандановіч ризикує не зіграти проти Удінезе в рамках 22-го туру італійської Серії А.

Словенець зазнав ушкодження на тренуванні, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Хандановіч травмував руку в ході суботнього заняття. Наразі прогнози лікарів не надто втішні – ветеран може не вийти на матч проти Удінезе. Остаточне рішення щодо участі кіпера в поєдинку на Фріулі приймуть у неділю.

До слова, Самір Хандановіч є основним голкіпером Інтера та провів без замін 21 матч у Серії А. Погіршує ситуацію дискваліфікація резервного воротаря "нерадзуррі" Томмазо Берні.

У розпорядженні Антоніо Конте тепер залишився лише 34-річний Даніеле Паделлі. Оглядачі очікують на появу в заявці кіпера Прімавери Філіпа Станковіча – сина легендарного Деяна Станковіча.

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